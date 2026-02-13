Чернігів
Про товар
Ціни
Крем-фреш зволожуючий (Cream-fresh moisturizing)
(адресу не вказано)
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1326,00
Економія при броні:
-79,12 грн
1246,88
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 1-Б
123.2 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1663,00
грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
126.2 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1662,96
Економія при броні:
-332,60 грн
1330,36
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
128.1 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1663,00
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1326,00
Економія при броні:
-178,40 грн
1147,60
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.8 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1326,00
Економія при броні:
-66,36 грн
1259,64
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
130.1 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1663,00
грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
130.3 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1525,68
Економія при броні:
-305,14 грн
1220,54
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
130.6 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1663,00
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
130.8 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1663,00
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
131.6 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1663,00
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
138.4 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1663,00
грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
146.3 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1525,68
Економія при броні:
-305,14 грн
1220,54
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
382.0 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1326,00
Економія при броні:
-66,36 грн
1259,64
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
385.8 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1326,00
Економія при броні:
-66,36 грн
1259,64
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
386.2 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1326,00
Економія при броні:
-66,36 грн
1259,64
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
548.2 км
КРЕМ-ФРЕШ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 50 мл №1
Laboratoire NUXE
1663,00
грн
