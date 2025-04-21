Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
484,10
Економія при броні: -43,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
558,11
Економія при броні: -35,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
553,09
Економія при броні: -30,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
545,40
Економія при броні: -83,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
499,61
Економія при броні: -40,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
547,36
Економія при броні: -24,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
492,04
Економія при броні: -50,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
546,46
Економія при броні: -22,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
556,09
Економія при броні: -33,25 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
503,00
Економія при броні: -60,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
3.4 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
545,40
Економія при броні: -83,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
510,01
Економія при броні: -68,67 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
487,06
Економія при броні: -27,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
493,84
Економія при броні: -62,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
555,90
Економія при броні: -32,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
490,26
Економія при броні: -22,03 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 87-Б
5.3 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
539,31
Економія при броні: -15,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
493,83
Економія при броні: -26,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
543,27
Економія при броні: -20,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
7.1 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
484,66
Економія при броні: -17,01 грн