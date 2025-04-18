Харків (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
488,05
Економія при броні: -57,82 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
547,68
Економія при броні: -60,92 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
488,85
Економія при броні: -41,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
500,37
Економія при броні: -52,93 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
494,35
Економія при броні: -44,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
506,33
Економія при броні: -59,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
510,29
Економія при броні: -63,19 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
502,81
Економія при броні: -85,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
545,40
Економія при броні: -83,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
502,81
Економія при броні: -55,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
550,15
Економія при броні: -90,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка