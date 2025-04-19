Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
498,67
Економія при броні: -31,65 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
528,40
Економія при броні: -66,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
551,94
Економія при броні: -29,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
504,24
Економія при броні: -37,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
494,82
Економія при броні: -27,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
502,29
Економія при броні: -34,81 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
491,69
Економія при броні: -16,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
547,83
Економія при броні: -24,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
502,67
Економія при броні: -33,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
493,45
Економія при броні: -24,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
495,66
Економія при броні: -53,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
495,65
Економія при броні: -53,24 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
503,00
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
488,33
Економія при броні: -20,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
540,82
Економія при броні: -98,41 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
508,80
Економія при броні: -47,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
487,16
Економія при броні: -54,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
508,80
Економія при броні: -47,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
498,32
Економія при броні: -56,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
502,28
Економія при броні: -60,50 грн