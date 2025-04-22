Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Чернігів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
545,40
Економія при броні: -78,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
555,60
Економія при броні: -88,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
556,44
Економія при броні: -97,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
558,06
Економія при броні: -34,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
555,60
Економія при броні: -88,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
500,80
Економія при броні: -45,45 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
555,60
Економія при броні: -88,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
504,86
Економія при броні: -49,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
545,22
Економія при броні: -85,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
523,50
Економія при броні: -56,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
556,38
Економія при броні: -97,09 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
555,60
Економія при броні: -88,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
544,12
Економія при броні: -84,48 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
533,60
Економія при броні: -66,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
499,75
Економія при броні: -81,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
523,50
Економія при броні: -56,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
549,15
Економія при броні: -89,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
ДОМЕНОРМ ГЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель 30 г №1
Червона зірка
555,60
Економія при броні: -88,90 грн