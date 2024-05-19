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А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА КОНТРОЛ БАЛЬЗАМ-ЕМОЛЕНТ 400 мл - Львів (701802) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
753,44 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
Всього: упаковка (1)
753,44 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
753,44 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
753,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
753,44 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (1)
884,29 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 4-Б
Всього: упаковка (1)
803,90 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
731,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: упаковка (1)
844,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Всього: упаковка (1)
803,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
884,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
Всього: упаковка (1)
1010,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
922,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
924,49 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
922,90 грн