Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1445,82
Економія при броні: -45,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1382,88
Економія при броні: -58,61 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1507,17
Економія при броні: -82,07 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1409,61
Економія при броні: -118,61 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1450,00
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1436,70
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1444,80
Економія при броні: -59,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1453,20
Економія при броні: -61,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1521,40
Економія при броні: -166,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1450,68
Економія при броні: -125,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
745,18
Економія при броні: -32,96 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1447,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1000,59
Економія при броні: -43,76 грн