Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1512,54
Економія при броні: -71,34 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1446,43
Економія при броні: -68,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1399,10
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1470,11
Економія при броні: -108,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1414,38
Економія при броні: -73,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1383,90
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1397,30
Економія при броні: -19,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1453,20
Економія при броні: -75,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1473,98
Економія при броні: -106,64 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1474,15
Економія при броні: -96,69 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1519,86
Економія при броні: -151,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1412,70
Економія при броні: -34,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН