Львів (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1480,07
Економія при броні: -105,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1432,90
Економія при броні: -70,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1386,60
Економія при броні: -23,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1432,09
Економія при броні: -87,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1510,48
Економія при броні: -217,25 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1383,90
Економія при броні: -21,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1431,00
Економія при броні: -68,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1378,30
Економія при броні: -15,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1401,90
Економія при броні: -39,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1387,80
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1337,15
Економія при броні: -84,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1394,10
Економія при броні: -31,30 грн