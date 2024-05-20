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Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Запоріжжя (598780) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
1320,00
Економія: -79,00 грн
1241,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
1320,00
Економія: -79,00 грн
1241,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (4)
1460,00
Економія: -219,00 грн
1241,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
1349,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (5), ампула (4)
1458,41
Економія: -182,71 грн
1275,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2), ампула (8)
1484,78
Економія: -227,05 грн
1257,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
1202,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
1390,74
Економія: -138,54 грн
1252,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (6)
1320,00
Економія: -79,00 грн
1241,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
1340,90 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (4)
1320,00
Економія: -79,00 грн
1241,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: ампула (4)
1421,40
Економія: -174,70 грн
1246,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
1390,74
Економія: -138,54 грн
1252,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: ампула (2)
1372,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), ампула (8)
1453,33
Економія: -188,76 грн
1264,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1340,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
917,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), ампула (5)
1478,15
Економія: -267,70 грн
1210,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), ампула (7)
1460,38
Економія: -212,77 грн
1247,61 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), ампула (8)
1421,40
Економія: -156,30 грн
1265,10 грн