Абізол Ізітаб таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер, №28 - Київ (552571) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Фармація
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Фармація
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Всього: упаковка (1)
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92
Гала аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
В інших містах:
Гала аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Здорова родина
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Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 111
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А