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Абізол Ізітаб таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер, №28 - Київ (552571) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
471,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5), блістер (2)
463,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
424,24
Економія: -15,43 грн
408,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: блістер (2)
427,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
371,78
Економія: -11,35 грн
360,43 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
479,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: блістер (3)
463,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
520,60
Економія: -112,22 грн
408,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
444,47
Економія: -26,62 грн
417,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Всього: упаковка (2)
485,31
Економія: -85,75 грн
399,56 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (2)
423,79
Економія: -15,41 грн
408,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
478,79
Економія: -57,82 грн
420,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
397,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (1)
474,99
Економія: -74,20 грн
400,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (7)
424,49
Економія: -24,67 грн
399,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92
Всього: упаковка (4)
500,99
Економія: -100,20 грн
400,79 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (3)
447,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Всього: упаковка (3)
435,40 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
405,43
Економія: -16,60 грн
388,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 111
Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (7)
414,93
Економія: -5,37 грн
409,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
378,67
Економія: -12,24 грн
366,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
421,05
Економія: -16,89 грн
404,16 грн