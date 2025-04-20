Вата медична гігроскопічна (Medical cotton wool hygroscopic)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
30,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
171.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
197.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,71
Економія при броні: -1,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
230.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,53
Економія при броні: -2,07 грн
Авіценна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
279.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 52
283.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
286.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,48
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
286.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,47
Економія при броні: -2,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 110
286.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
286.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,49
Економія при броні: -1,03 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
286.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,68
Економія при броні: -1,22 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
288.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,71
Економія при броні: -1,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 4-А
288.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Черкаси, вул. Гоголя, 291
288.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
305.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,29
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
336.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,34
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека копійка
Суми, вул. Героїв Крут, 76/3
340.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,52
Економія при броні: -1,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
341.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,37
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 23
341.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,83
Економія при броні: -1,37 грн