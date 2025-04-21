Вата медична гігроскопічна (Medical cotton wool hygroscopic)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
61.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Житомир, вул. Вітрука, 32
112.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
117.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
31,17
Економія при броні: -1,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Бородянка, вул. Центральна, 363-Г
187.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
194.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
40,80
Економія при броні: -12,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
201.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,52
Економія при броні: -2,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Київ, просп. Соборності, 7-А
202.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 6
217.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Дубенська, 142-А
222.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,71
Економія при броні: -1,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Сміла, вул. Незалежності, 30
245.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,24
Економія при броні: -1,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Сміла, вул. Соборна, 110
245.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
246.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,13
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
259.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,15
Економія при броні: -1,69 грн
Бажаємо здоров'я
Черкаси, вул. Гоголя, 291
259.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
260.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,06
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
260.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,57
Економія при броні: -1,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
261.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,26
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 52
262.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб