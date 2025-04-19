Вата медична гігроскопічна (Medical cotton wool hygroscopic)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 124
11.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бородіно, вул. Лісна, 9-А
112.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
159.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,84
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
251.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,78
Економія при броні: -1,32 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
264.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
31,26
Економія при броні: -2,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 110
318.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
318.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,61
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
318.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,36
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
328.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,06
Економія при броні: -1,60 грн
Авіценна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
339.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
340.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,66
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 52
342.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Черкаси, вул. Гоголя, 291
344.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
344.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,43
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
344.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,46
Економія при броні: -2,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
346.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
356.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
365.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
367.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,33
Економія при броні: -1,87 грн