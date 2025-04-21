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Вата медична гігроскопічна (Medical cotton wool hygroscopic)
Вата медична гігроскопічна (Medical cotton wool hygroscopic)
Миколаїв
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
111.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,97
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 124
112.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
26,60
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
174.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,53
Економія при броні:
-2,07 грн
27,46
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бородіно, вул. Лісна, 9-А
220.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
26,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 110
255.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,69
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
255.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,49
Економія при броні:
-1,03 грн
27,46
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
255.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,47
Економія при броні:
-2,01 грн
27,46
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
257.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
31,37
Економія при броні:
-2,15 грн
29,22
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
30,00
Економія при броні:
-5,00 грн
25,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
261.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,69
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
266.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,87
Економія при броні:
-1,41 грн
27,46
грн
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Авіценна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
272.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
22,00
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
275.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,68
Економія при броні:
-1,22 грн
27,46
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 52
275.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
22,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
278.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,48
Економія при броні:
-1,02 грн
27,46
грн
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Бажаємо здоров'я
Черкаси, вул. Гоголя, 291
278.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,69
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
278.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,71
Економія при броні:
-1,25 грн
27,46
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
281.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,34
Економія при броні:
-1,88 грн
27,46
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
303.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,29
Економія при броні:
-1,83 грн
27,46
грн
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