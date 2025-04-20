Вата медична гігроскопічна (Medical cotton wool hygroscopic)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,70
Економія при броні: -1,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 85-А
5.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
68.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Дубенська, 142-А
125.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,25
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 36/4
205.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
17,40
Економія при броні: -1,03 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
278.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
327.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 32
337.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Центральна, 363-Г
429.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
446.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
30,28
Економія при броні: -1,06 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
467.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
40,80
Економія при броні: -12,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 7-А
475.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
475.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
488.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
523.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,84
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бородіно, вул. Лісна, 9-А
552.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
571.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,62
Економія при броні: -1,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 110
571.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
571.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,76
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
576.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,36
Економія при броні: -1,90 грн