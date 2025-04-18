Вата медична гігроскопічна (Medical cotton wool hygroscopic)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
40,80
Економія при броні: -12,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 7-А
7.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
20.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Центральна, 363-Г
47.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,10
Економія при броні: -1,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 32
131.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
139.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,28
Економія при броні: -1,82 грн
Бажаємо здоров'я
Черкаси, вул. Гоголя, 291
157.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
157.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,52
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
159.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,73
Економія при броні: -1,27 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
159.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,44
Економія при броні: -1,98 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 52
161.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
166.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,91
Економія при броні: -1,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
166.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,33
Економія при броні: -1,87 грн
Авіценна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
166.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 110
166.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Лубни, пл. Ярмаркова, 4-А
182.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
186.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
31,28
Економія при броні: -2,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
202.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб