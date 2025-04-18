Вата медична гігроскопічна (Medical cotton wool hygroscopic)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
2.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
129.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,60
Економія при броні: -1,14 грн
Аптека копійка
Суми, вул. Героїв Крут, 76/3
142.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,53
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
143.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,98
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Шевченка Тараса, 3
145.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,01
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 23
145.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,31
Економія при броні: -1,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Ромни, вул. Руденка, 23
212.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,47
Економія при броні: -1,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
218.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 4-А
232.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
30,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Авіценна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
302.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
303.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,33
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 52
304.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
304.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,43
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
306.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,46
Економія при броні: -2,00 грн
Бажаємо здоров'я
Черкаси, вул. Гоголя, 291
306.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
308.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,66
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
325.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,36
Економія при броні: -1,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 110
325.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
325.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,61
Економія при броні: -1,15 грн