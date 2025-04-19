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Вата медична гігроскопічна (Medical cotton wool hygroscopic)
Вата медична гігроскопічна (Medical cotton wool hygroscopic)
Дніпро
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
30,00
Економія при броні:
-5,00 грн
25,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
115.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,69
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
128.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,73
Економія при броні:
-1,27 грн
27,46
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
202.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,00
Економія при броні:
-1,54 грн
27,46
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 4-А
224.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,69
грн
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Авіценна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
228.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
22,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 52
233.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
22,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
235.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,69
Економія при броні:
-1,23 грн
27,46
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
236.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,91
Економія при броні:
-1,45 грн
27,46
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
237.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,18
Економія при броні:
-1,72 грн
27,46
грн
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Бажаємо здоров'я
Черкаси, вул. Гоголя, 291
237.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,69
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
240.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,76
Економія при броні:
-1,30 грн
27,46
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 110
241.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,69
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
241.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,62
Економія при броні:
-1,16 грн
27,46
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
251.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,36
Економія при броні:
-1,90 грн
27,46
грн
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Аптека копійка
Суми, вул. Героїв Крут, 76/3
271.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,75
Економія при броні:
-1,27 грн
24,48
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
272.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,71
Економія при броні:
-1,25 грн
27,46
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 23
273.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,94
Економія при броні:
-1,48 грн
27,46
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Шевченка Тараса, 3
273.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,37
Економія при броні:
-1,91 грн
27,46
грн
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