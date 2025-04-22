Київ
Про товар
Ціни
Вата медична гігроскопічна (Medical cotton wool hygroscopic)
Вата медична гігроскопічна (Medical cotton wool hygroscopic)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,69
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,69
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 7-А
126.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
26,46
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
132.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
40,80
Економія при броні:
-12,89 грн
27,91
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Центральна, 363-Г
134.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,69
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Ромни, вул. Руденка, 23
174.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,15
Економія при броні:
-1,69 грн
27,46
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 4-А
203.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,69
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
210.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,57
Економія при броні:
-1,11 грн
27,46
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 32
229.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,69
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
231.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,52
Економія при броні:
-2,06 грн
27,46
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
235.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,06
Економія при броні:
-1,60 грн
27,46
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Черкаси, вул. Гоголя, 291
235.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,69
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
236.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,26
Економія при броні:
-1,80 грн
27,46
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
238.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,15
Економія при броні:
-1,69 грн
27,46
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 52
239.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
22,00
грн
Забронювати
Авіценна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
243.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
22,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 23
252.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,35
Економія при броні:
-1,89 грн
27,46
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Суми, просп. Шевченка Тараса, 3
253.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,10
Економія при броні:
-1,64 грн
27,46
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
254.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,14
Економія при броні:
-1,68 грн
27,46
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
255.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА нестерильна 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,13
Економія при броні:
-1,67 грн
27,46
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню