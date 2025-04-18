Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
417,00
Економія при броні: -27,27 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
501,49
Економія при броні: -17,83 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
405,55
Економія при броні: -16,08 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
416,10
Економія при броні: -26,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
384,00
Економія при броні: -27,00 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
411,57
Економія при броні: -21,43 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
394,01
Економія при броні: -28,95 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
509,78
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
421,08
Економія при броні: -31,32 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
528,19
Економія при броні: -44,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
384,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн