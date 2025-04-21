Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
477,00
Економія при броні: -36,80 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
408,48
Економія при броні: -18,36 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
506,68
Економія при броні: -22,41 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
518,03
Економія при броні: -84,70 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
424,52
Економія при броні: -35,10 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
514,73
Економія при броні: -73,46 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
531,59
Економія при броні: -90,32 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
477,00
Економія при броні: -36,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
521,75
Економія при броні: -88,42 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
477,00
Економія при броні: -36,80 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
521,89
Економія при броні: -27,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн