Київ (адресу не вказано)
Доступно в 406 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
384,00
Економія при броні: -17,10 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
437,20
Економія при броні: -60,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
420,60
Економія при броні: -30,57 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
530,35
Економія при броні: -120,09 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
407,66
Економія при броні: -18,19 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
505,66
Економія при броні: -22,07 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
407,81
Економія при броні: -18,34 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
414,07
Економія при броні: -24,64 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн