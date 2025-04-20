Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
521,74
Економія при броні: -97,29 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
1034,02
Економія при броні: -55,93 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
521,94
Економія при броні: -96,31 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
1034,31
Економія при броні: -56,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
508,77
Економія при броні: -91,46 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
1031,17
Економія при броні: -53,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
407,54
Економія при броні: -74,08 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
427,00
Економія при броні: -37,58 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
1049,35
Економія при броні: -71,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
425,45
Економія при броні: -36,03 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн