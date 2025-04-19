Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
416,96
Економія при броні: -80,67 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
505,56
Економія при броні: -22,26 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
424,40
Економія при броні: -88,11 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
514,59
Економія при броні: -30,85 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
424,20
Економія при броні: -25,74 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
526,01
Економія при броні: -31,20 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
384,00
Економія при броні: -31,70 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
477,00
Економія при броні: -39,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
427,20
Економія при броні: -94,20 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
1025,28
Економія при броні: -70,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
411,34
Економія при броні: -21,85 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
507,88
Економія при броні: -72,69 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
421,32
Економія при броні: -87,58 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
420,72
Економія при броні: -68,71 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
510,12
Економія при броні: -69,61 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
391,40 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
510,61
Економія при броні: -75,80 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
427,48
Економія при броні: -38,06 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
531,14
Економія при броні: -96,33 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
412,32
Економія при броні: -78,07 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
414,72
Економія при броні: -62,71 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
419,00
Економія при броні: -66,93 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
485,50 грн
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
960,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Ельптан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ