Монтемак 10 (Montemak 10)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
435,60
Економія при броні: -31,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
435,60
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
433,90
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
404,90
Економія при броні: -0,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
289,41
Економія при броні: -19,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн