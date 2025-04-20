Монтемак 10 (Montemak 10)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
433,20
Економія при броні: -41,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
457,58
Економія при броні: -59,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
414,00
Економія при броні: -22,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
287,01
Економія при броні: -25,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
433,20
Економія при броні: -41,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
458,36
Економія при броні: -67,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00
Економія при броні: -49,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
135,37
Економія при броні: -4,44 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
431,70
Економія при броні: -39,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн