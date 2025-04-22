Монтемак 10 (Montemak 10)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
433,20
Економія при броні: -30,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
280,14
Економія при броні: -11,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
469,67
Економія при броні: -72,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
463,01
Економія при броні: -65,33 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00
Економія при броні: -38,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
458,86
Економія при броні: -44,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс