Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Народна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється за 31 хв Графік роботи Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (4) 301,50 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Братське, вул. Вороніна, 39 Всього: флакон з розчинником (3) 938,90 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Бровари, вул. Героїв України, 11 Всього: флакон з розчинником (1) 848,60 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється за 31 хв Графік роботи Вижниця, вул. Небесної Сотні, 3-Е Всього: упаковка (3) 1024,79 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:45 Графік роботи Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г Всього: упаковка (2) 918,03 Економія: -6,61 грн 911,42 грн Забронювати