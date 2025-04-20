Тайгециклін (Taygeciklin)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
6837,30
Економія при броні: -252,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
6837,30
Економія при броні: -252,80 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
114.0 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
7026,47
Економія при броні: -439,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
115.9 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 19
117.7 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Пирогова, 16-Б
118.2 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Тернопіль, вул. Шпитальна, 2
118.3 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Клінічна, 4-А
118.9 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
6771,50
Економія при броні: -343,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Клінічна, 1-Б
119.1 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
7171,01
Економія при броні: -444,81 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
183.2 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
184.7 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
7236,34
Економія при броні: -321,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
405.4 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
6770,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пісківка, вул. Привокзальна, 11-А
408.0 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
6770,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
417.5 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
6770,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
418.5 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
6770,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Набережна, 3
418.6 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
6770,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бишів, вул. Київська, 53-А
421.5 км
Тайгециклін-Віста ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
6770,90 грн