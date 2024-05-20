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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 3 хусточка, №1 - Львів (82940) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
367,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
371,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (2)
453,00
Економія: -74,80 грн
378,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -74,80 грн
378,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
398,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
367,95 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
371,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
370,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -74,80 грн
378,20 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 89
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
475,00 грн