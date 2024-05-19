БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 3 хусточка, №1 - Харків (82940) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 24
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зіньків, вул. Петровського Івана, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Охтирська, 1/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лебедин, пл. Соборна, 26/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Героїв Крут, 76/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22