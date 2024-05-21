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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 2 хусточка, №1 - Запоріжжя (82939) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -80,70 грн
372,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -80,70 грн
372,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,70 грн
372,30 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Томаківка, вул. Шосейна, 22
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -80,70 грн
372,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,70 грн
372,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоне, вул. Гагаріна Юрія, 30-Б
Всього: упаковка (3)
532,00
Економія: -159,70 грн
372,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,70 грн
372,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
453,00
Економія: -80,70 грн
372,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -80,70 грн
372,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -80,70 грн
372,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,70 грн
372,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -80,70 грн
372,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -159,70 грн
372,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,70 грн
372,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47-А
Всього: упаковка (1)
475,00 грн