БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 2 хусточка, №1 - Харків (82939) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 29
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Аптека бам
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 24
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зіньків, вул. Петровського Івана, 21