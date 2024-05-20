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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 1 хусточка, №1 - Львів (82938) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
288,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (2)
371,80 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Орлика Пилипа, 4
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
403,75
Економія: -12,11 грн
391,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Величковського, 1-Б
Всього: упаковка (3)
475,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, пл. Гайдамаків, 15-А
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 1
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 13-А
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
351,10
Економія: -10,53 грн
340,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (2)
475,00 грн