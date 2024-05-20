COVID-19-АНТИГЕН-ТЕСТ-МБА COVID-19Ag 1kt, №1 - Запоріжжя (707451) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-В
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 4
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (80)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом