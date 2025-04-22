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Катетер нелатона чоловічий Волес стерильний (Non-latton male catheter Voles sterile)
Катетер нелатона чоловічий Волес стерильний (Non-latton male catheter Voles sterile)
Вінниця
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Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Миру, 68
169.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
193.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,25
Економія при броні:
-0,39 грн
8,86
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
199.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,34
Економія при броні:
-0,48 грн
8,86
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
209.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,44
Економія при броні:
-0,58 грн
8,86
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,00
Економія при броні:
-1,00 грн
10,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
286.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
346.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,10
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
347.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
4,60
грн
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Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
421.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,21
Економія при броні:
-0,35 грн
8,86
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
439.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,47
Економія при броні:
-0,61 грн
8,86
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
473.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
502.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
511.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,49
Економія при броні:
-0,63 грн
8,86
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
513.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
513.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
572.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
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