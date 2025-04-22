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Катетер нелатона чоловічий Волес стерильний (Non-latton male catheter Voles sterile)
Катетер нелатона чоловічий Волес стерильний (Non-latton male catheter Voles sterile)
Чернігів
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,50
Економія при броні:
-0,64 грн
8,86
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
126.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,36
Економія при броні:
-0,50 грн
8,86
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
131.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,36
Економія при броні:
-0,50 грн
8,86
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,00
Економія при броні:
-1,00 грн
10,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
313.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,24
Економія при броні:
-0,38 грн
8,86
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Миру, 68
383.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
457.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
4,60
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
482.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
491.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,40
Економія при броні:
-0,54 грн
8,86
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
491.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
491.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
492.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
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Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 157
547.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,27
Економія при броні:
-0,41 грн
8,86
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
557.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
397.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЧОЛОВІЧИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
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