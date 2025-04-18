Ватні диски косметичні (Cotton cosmetic pads)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №120
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №120
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ тм "NOVITA" №100
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №150
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №100
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ тм "NOVITA" soft №120
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №120
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №150
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №140
80,88
Економія при броні: -4,94 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №100
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №150
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №100
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ тм "NOVITA" soft №120
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №120
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ тм "NOVITA" №100
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ тм "NOVITA" №120
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №150
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №140
80,25
Економія при броні: -4,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №140
74,70
Економія при броні: -5,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №140
79,57
Економія при броні: -3,63 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №100
47,20
Економія при броні: -12,48 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ тм "NOVITA" delicate №100
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ тм "NOVITA" delicate №120
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №140
73,85
Економія при броні: -3,20 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ тм "NOVITA" delicate №100
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ тм "NOVITA" delicate №120
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ тм "NOVITA" delicate №100
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №150
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ тм "NOVITA" delicate №120
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №140
80,82
Економія при броні: -4,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №140
72,79
Економія при броні: -3,14 грн
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №120
73,74
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №140
78,76
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
2.0 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №120
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №140
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №140
72,26
Економія при броні: -2,61 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
ВАТНІ КОСМЕТИЧНІ ДИСКИ LADY COTTON №120