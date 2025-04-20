Київ
Пульсоксиметр напалечний (Finger pulse oximeter)

Пульсоксиметр напалечний (Finger pulse oximeter)

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В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
22.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
539,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
91.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
674,10
Економія при броні: -77,80 грн
596,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
92.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
498,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
339.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
610,10 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Суми, вул. Троїцька, 48
342.3 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ YK-80B №1
585,92 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
372.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
651,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Конотоп, вул. Лазаревського, 23
402.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
539,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Ушинського, 23
447.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
498,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Іллінці, вул. Вільшанська, 48-Д
461.9 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
610,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Шостка, вул. Свободи, 40
462.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
610,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
513.6 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
539,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
514.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
539,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бар, вул. Туніка Миколи, 1-А
568.9 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
340,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 26-Д
724.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
610,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Млинів, вул. Бандери Степана, 40-А
753.8 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
610,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65-А
778.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
539,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Бурштин, вул. Калуська, 18
790.6 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
610,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Ужгород, вул. Капушанська, 47
956.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
539,70 грн
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