Пульсоксиметр напалечний (Finger pulse oximeter)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Іллінці, вул. Вільшанська, 48-Д
52.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бар, вул. Туніка Миколи, 1-А
62.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ушинського, 23
192.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 26-Д
210.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 40-А
250.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65-А
275.8 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
280.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
352.9 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 23
402.6 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шостка, вул. Свободи, 40
457.8 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Капушанська, 47
458.6 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
487.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Троїцька, 48
488.3 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ YK-80B №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
530.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
544.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
544.6 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
674,10
Економія при броні: -77,80 грн