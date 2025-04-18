Пульсоксиметр напалечний (Finger pulse oximeter)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іллінці, вул. Вільшанська, 48-Д
312.9 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
346.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
347.0 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бар, вул. Туніка Миколи, 1-А
365.8 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
393.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ушинського, 23
438.6 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
450.3 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
674,10
Економія при броні: -77,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
450.9 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 26-Д
508.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65-А
521.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
546.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 23
559.9 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
576.3 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 48
578.8 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ YK-80B №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 40-А
582.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 40
631.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 47
673.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн