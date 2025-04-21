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Пульсоксиметр напалечний (Finger pulse oximeter)
Пульсоксиметр напалечний (Finger pulse oximeter)
Миколаїв
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
112.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
651,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
283.0 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні:
-70,50 грн
539,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іллінці, вул. Вільшанська, 48-Д
318.9 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні:
-0,10 грн
610,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
340.3 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
674,10
Економія при броні:
-77,80 грн
596,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
340.9 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
498,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
363.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні:
-70,50 грн
539,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
364.0 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні:
-70,50 грн
539,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бар, вул. Туніка Миколи, 1-А
399.3 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
340,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ушинського, 23
404.3 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
498,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
486.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні:
-0,10 грн
610,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 23
487.0 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні:
-70,50 грн
539,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 48
489.3 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ YK-80B №1
585,92
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 26-Д
553.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні:
-0,10 грн
610,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 40
558.8 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні:
-0,10 грн
610,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65-А
583.0 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні:
-70,50 грн
539,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
603.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні:
-0,10 грн
610,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 40-А
612.8 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні:
-0,10 грн
610,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 47
747.6 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні:
-70,50 грн
539,70
грн
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