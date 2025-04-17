Пульсоксиметр напалечний (Finger pulse oximeter)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ушинського, 23
6.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іллінці, вул. Вільшанська, 48-Д
176.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
197.6 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
198.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 23
208.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бар, вул. Туніка Миколи, 1-А
255.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 40
259.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
306.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 48
307.0 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ YK-80B №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 40-А
347.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 26-Д
362.9 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
440.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
441.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
674,10
Економія при броні: -77,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
443.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
447.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65-А
449.3 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
452.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 47
627.9 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн