Київ
Пульсоксиметр напалечний (Finger pulse oximeter)

Пульсоксиметр напалечний (Finger pulse oximeter)

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В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
67.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
674,10
Економія при броні: -77,80 грн
596,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
67.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
498,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
67.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
539,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
271.0 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
610,10 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Троїцька, 48
273.8 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ YK-80B №1
585,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 23
333.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
539,70 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
391.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
651,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шостка, вул. Свободи, 40
392.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
610,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ушинського, 23
392.8 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
498,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Іллінці, вул. Вільшанська, 48-Д
428.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
610,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
479.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
539,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
480.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
539,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бар, вул. Туніка Миколи, 1-А
538.3 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
340,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 26-Д
690.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
610,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 40-А
711.8 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
610,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65-А
751.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
539,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
760.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -0,10 грн
610,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Капушанська, 47
932.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Економія при броні: -70,50 грн
539,70 грн
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