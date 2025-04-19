Біоксін дермаджен чорний часник шампунь проти випадіння волосся (Bioxin dermagen black garlic shampoo against hair loss)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
610,04
Економія при броні: -39,06 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
593,28
Економія при броні: -114,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
608,72
Економія при броні: -130,35 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
591,51
Економія при броні: -21,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
599,40
Економія при броні: -29,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
602,14
Економія при броні: -79,60 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
594,99
Економія при броні: -24,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
599,46
Економія при броні: -29,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
579,92
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
590,70
Економія при броні: -20,41 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
610,61
Економія при броні: -39,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
606,95
Економія при броні: -138,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
601,46
Економія при броні: -64,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
602,03
Економія при броні: -59,28 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
592,25
Економія при броні: -103,48 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
4.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
576,18
Економія при броні: -53,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.