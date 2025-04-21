Біоксін дермаджен чорний часник шампунь проти випадіння волосся (Bioxin dermagen black garlic shampoo against hair loss)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
577,23
Економія при броні: -28,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
595,22
Економія при броні: -24,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
585,92
Економія при броні: -37,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
607,06
Економія при броні: -90,49 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
588,28
Економія при броні: -71,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
600,49
Економія при броні: -90,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
591,33
Економія при броні: -20,95 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
637,97
Економія при броні: -39,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
608,09
Економія при броні: -98,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
594,94
Економія при броні: -85,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
594,65
Економія при броні: -85,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
609,58
Економія при броні: -87,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
625,11
Економія при броні: -26,98 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
602,66
Економія при броні: -54,13 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
603,80
Економія при броні: -120,90 грн