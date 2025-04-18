Київ
Біоксін дермаджен чорний часник шампунь проти випадіння волосся (Bioxin dermagen black garlic shampoo against hair loss)

Біоксін дермаджен чорний часник шампунь проти випадіння волосся (Bioxin dermagen black garlic shampoo against hair loss)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 34 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
618,89
Економія при броні: -20,76 грн
598,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
621,10
Економія при броні: -22,97 грн
598,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
625,17
Економія при броні: -27,04 грн
598,13 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
570,79
Економія при броні: -22,11 грн
548,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
578,45
Економія при броні: -35,80 грн
542,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
606,66
Економія при броні: -35,79 грн
570,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
607,41
Економія при броні: -29,91 грн
577,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
576,66
Економія при броні: -52,97 грн
523,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
588,39
Економія при броні: -39,56 грн
548,83 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
525,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
579,76
Економія при броні: -56,17 грн
523,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
5.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
629,41
Економія при броні: -31,28 грн
598,13 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
625,94
Економія при броні: -27,81 грн
598,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
590,02
Економія при броні: -19,17 грн
570,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
590,65
Економія при броні: -20,39 грн
570,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
624,15
Економія при броні: -26,02 грн
598,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
621,16
Економія при броні: -32,66 грн
588,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
601,17
Економія при броні: -30,37 грн
570,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 6
7.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
621,10
Економія при броні: -22,97 грн
598,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 20/321-Б
7.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
618,29
Економія при броні: -20,16 грн
598,13 грн
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