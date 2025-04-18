Біоксін дермаджен чорний часник шампунь проти випадіння волосся (Bioxin dermagen black garlic shampoo against hair loss)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
618,89
Економія при броні: -20,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
621,10
Економія при броні: -22,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
625,17
Економія при броні: -27,04 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
570,79
Економія при броні: -22,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
578,45
Економія при броні: -35,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
606,66
Економія при броні: -35,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
607,41
Економія при броні: -29,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
576,66
Економія при броні: -52,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
588,39
Економія при броні: -39,56 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
579,76
Економія при броні: -56,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
5.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
629,41
Економія при броні: -31,28 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
625,94
Економія при броні: -27,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
590,02
Економія при броні: -19,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
590,65
Економія при броні: -20,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
624,15
Економія при броні: -26,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
621,16
Економія при броні: -32,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
601,17
Економія при броні: -30,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 6
7.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
621,10
Економія при броні: -22,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 20/321-Б
7.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
618,29
Економія при броні: -20,16 грн