Біоксін дермаджен чорний часник шампунь проти випадіння волосся (Bioxin dermagen black garlic shampoo against hair loss)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
607,77
Економія при броні: -24,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
606,61
Економія при броні: -36,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
603,23
Економія при броні: -104,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
605,79
Економія при броні: -22,74 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
590,30
Економія при броні: -91,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
611,53
Економія при броні: -124,54 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
606,66
Економія при броні: -36,38 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
5.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
609,29
Економія при броні: -92,72 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
6.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
607,69
Економія при броні: -108,54 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
573,98
Економія при броні: -88,11 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
6.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
597,05
Економія при броні: -66,22 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
6.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
7.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ЧОРНИЙ ЧАСНИК ЩОДЕННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.