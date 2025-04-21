Біоксін дермаджен аква ультрачутливий термальний шампунь (Bioxin dermagen aqua ultra sensitive thermal shampoo)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
633,26
Економія при броні: -24,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
641,39
Економія при броні: -32,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
613,17
Економія при броні: -28,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
618,40
Економія при броні: -33,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
645,43
Економія при броні: -36,59 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
619,34
Економія при броні: -34,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
650,20
Економія при броні: -41,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
638,82
Економія при броні: -29,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
632,77
Економія при броні: -23,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
635,52
Економія при броні: -26,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
631,97
Економія при броні: -23,13 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Келецька, 66
5.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
631,60
Економія при броні: -22,76 грн